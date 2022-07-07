ДТП унесло жизни двух человек в центре Москвы

Фото: АГН «Москва»

Двое человек стали жертвами ДТП, которое произошло утром 7 июля в самом центре Москвы. Еще один человек госпитализирован с травмами различной степени тяжести, сообщается в Telegram-канал столичной госавтоинспекции.

Авария произошла на Большом каменном мосту. Там столкнулись автомобили Datsun и Toyota. По предварительным данным, водитель первой машины находился за рулем в нетрезвом состоянии. Он допустил выезд на встречную полосу, что и привело к ДТП.

В результате столкновения погибли водитель и пассажир Datsun. Водитель Toyota попал в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что на Зубовском бульваре в центре столицы автомобиль Mercedes врезался на большой скорости в стену дома и загорелся. В машине находились восемь человек, двое из них погибли, а остальные получили травмы и были госпитализированы. Отмечалось, что автомобиль передвигался без госномеров. Перед ДТП он проехал на красный свет и задел на перекрестке такси.