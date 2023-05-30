Дрон нашли на крыше дома в Москве за несколько часов до утренней атаки «Осторожно, Москва»: беспилотник нашли на крыше дома на северо-западе Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что на северо-западе столицы на крыше жилого дома нашли беспилотник. По информации канала, сотрудник ГБУ «Жилищник» в Хорошево-Мневниках обнаружил дрон за несколько часов до утренней атаки БПЛА. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сообщается, что коммунальщик нашел неизвестный летательный аппарат на крыше многоэтажки вечером 29 мая, когда делал обход территории. Как отмечается, он сообщил о находке в полицию, прибывшие на место правоохранители изъяли коптер, по данному факту проводится проверка.

Ранее Telegram-канал Baza написал, что один из использовавшихся в утренней атаке украинских беспилотников упал на территории частной школы в деревне Ромашково в подмосковном Одинцово. Обломки БПЛА во время обхода территории обнаружил охранник учреждения, по данным Baza, в полицию сообщили об этом лишь спустя пять часов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Минобороны РФ сообщало, что утром 30 мая Украина задействовала для террористической атаки по Московскому региону восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три дрона были подавлены средствами РЭБ и отклонены от целей, еще пять были сбиты ЗРПК «Панцирь-С» в Подмосковье.