Baza: обломки БПЛА упали на территорию школы в Одинцово

Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Telegram-канал Baza сообщил, что обломки одного из беспилотников, атаковавших утром Московский регион, упали на территорию частной школы в подмосковном Одинцово. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По данным Baza, дрон упал около 06:30, когда звуки взрыва услышали жители села Ромашково. Спустя некоторое время охранник частной школы «Лидер» обходил территорию и обнаружил металлические предметы, похожие на крылья беспилотника.

Согласно информации канала, об обнаружении обломков БПЛА в полицию сообщили лишь через пять часов. Стражи порядка прибыли на место около 12 часов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром подтвердил, что в некоторых районах жители могли слышать взрывы из-за работы ПВО по дронам, которые были сбиты на подлете к столице. Минобороны РФ вскоре сообщило, что Украина задействовала восемь беспилотников самолетного типа для атаки по объектам в Москве, все дроны были уничтожены, пять из них сбиты ЗРПК «Панцирь-С» в Подмосковье, еще три были подавлены средствами РЭБ и отклонены от цели.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что утром 30 мая беспилотники были сбиты в нескольких населенных пунктах Подмосковья в районах Красногорска, Одинцово и Истры. В том числе один БПЛА упал в деревне Ромашково.