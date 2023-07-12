Дочь экс-губернатора Пензенской области найдена мертвой в Москве РЕН ТВ: дочь экс-губернатора Пензенской области Наталья Бочкарева найдена мертвой в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дочь экс-губернатора Пензы Наталья Бочкарева найдена мертвой в московской квартире, ей было 44 года, сообщает РЕН ТВ. Тело женщины обнаружили 11 июля в квартире на Трехгорном Валу.

Смерть женщины наступила в 13:40, уточняет РЕН ТВ.

Для вскрытия двери пришлось вызвать сотрудников МЧС России, — сообщил источник канала.

По данным Telegram-канала Mash, сотрудников оперативных служб в квартиру женщины в Пресненском районе вызвала консьержка. Она рассказала, что на днях Бочкарева плохо себя чувствовала, а теперь женщина не открывает дверь.

Женщина владела долями в семейных хлебопекарных и лесоперерабатывающих компаниях. В 2021 году она лишилась 16 млн рублей, связавшись с гадалкой-мошенницей.

Ее отец — экс-глава Пензенский области Василий Бочкарев — умер в 2016 году на 68-году жизни в Пензе.

Весной этого года скончалась дочь лидера российской рок-группы «Алиса» Мария Кинчева-Панфилова в возрасте 36 лет. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Женщину отпевали в московском храме Трех Святителей на Кулишках. У нее остался 12-летний сын Лука.