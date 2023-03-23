Люди в черном пытались запустить дрон над церковью в Москве Baza: в Москве подозрительные мужчины пытались запустить над церковью дрон с бутылкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четверо мужчин, одетых в черные куртки, пытались запустить дрон с бутылкой над церковью святого Дмитрия Митрополита Ростовского в Москве, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, они представились сотрудниками ФСБ, но сбежали, когда настоятельница храма попросила предъявить удостоверение.

Baza сообщает, что мужчины тщательно выбирали место для запуска БПЛА, обойдя весь храм, в итоге они остановились возле хозпростроек и попытались запустить беспилотник с бутылкой. Что находилось внутри тары неизвестно.

Ранее в подмосковном Щелково беспилотник врезался в линию электропередачи. Взрывчатых веществ на объекте не обнаружено, ЛЭП не повреждена. На борту БПЛА обнаружилась надпись «Летающая лаборатория».

Также сообщалось, что в Москве мошенник позвонил пенсионеру, представился менеджером Мосэнергосбыта Дмитрием Конашенковым и предупредил мужчину, что вскоре в его доме отключат воду из-за проблем с насосами. Для того чтобы избежать отключения воды, пенсионеру предложили выйти на антивоенный митинг или приготовить «коктейль Молотова» и бросить его в один из военкоматов.