Бывший ректор МАИ погиб, упав в лестничный пролет на территории вуза «112»: бывший ректор МАИ Геращенко погиб, упав в лестничный пролет на территории вуза

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Анатолий Геращенко

Бывший ректор Московского авиационного института Анатолий Геращенко погиб на территории вуза, сообщает Telegram-канал «112». По информации издания, 73-летний мужчина упал и пролетел несколько лестничных пролетов. Причина падения не сообщается. В последнее время Анатолий Геращенко занимал должность советника ректора.

Учёный получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место медики не смогли спасти профессора, — сказано в сообщении.

Ранее в Москве скончался ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин. Он проходил по делу о мошенничестве и последнее время он находился под домашним арестом. Жена 70-летнего ректора пояснила, что его здоровье резко ухудшилось после того, как весной 2022 года его задержали.

Фигурантом уголовного дела ректор стал в декабре 2021 года. Тогда с заявлением выступил худрук ВШСИ Константин Райкин, была проведена проверка, закончившаяся возбуждением уголовного дела о мошенничестве. Его завели по факту хищения помещений фонда имени Райкина, в том числе здания Высшей школы сценических искусств. Полянкин свою вину не признал.