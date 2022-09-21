Бывший ректор Московского авиационного института Анатолий Геращенко погиб на территории вуза, сообщает Telegram-канал «112». По информации издания, 73-летний мужчина упал и пролетел несколько лестничных пролетов. Причина падения не сообщается. В последнее время Анатолий Геращенко занимал должность советника ректора.
Учёный получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место медики не смогли спасти профессора, — сказано в сообщении.
Ранее в Москве скончался ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин. Он проходил по делу о мошенничестве и последнее время он находился под домашним арестом. Жена 70-летнего ректора пояснила, что его здоровье резко ухудшилось после того, как весной 2022 года его задержали.
Фигурантом уголовного дела ректор стал в декабре 2021 года. Тогда с заявлением выступил худрук ВШСИ Константин Райкин, была проведена проверка, закончившаяся возбуждением уголовного дела о мошенничестве. Его завели по факту хищения помещений фонда имени Райкина, в том числе здания Высшей школы сценических искусств. Полянкин свою вину не признал.