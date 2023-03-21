Девушка зверски избила и ограбила случайных прохожих на Арбате

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В центре Москвы на Арбате девушка избила и ограбила незнакомых прохожих в компании друзей, кадрами поделилось в Telegram МВД России. На записи видно, как женщина перебрасывает случайного мужчину через себя, после чего зверски начинает его избивать. С другими прохожими расправляются ее друзья. После этого они забирают у прохожих их личные вещи и скрываются с места преступления.

Как заявила представитель МВД России Ирина Волк, нападавшие были задержаны и арестованы. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Сотрудниками Московского уголовного розыска совместно с коллегами из отдела МВД России по району Арбат г. Москвы задержаны двое молодых людей и девушка. Они подозреваются в разбойном нападении с применением насилия, которое было совершено на улице Арбат, — заявила представитель МВД.

Ранее злоумышленники похитили жителя Москвы, после чего они заставили его отдать им ключ от цифрового кошелька, на котором было около 250 биткоинов стоимостью более 260 млн рублей. Пострадавший признался, что налет был совершен накануне: нападавшие выследили его на улице, надели мешок на голову, посадили в машину, а после увезли в Подмосковье. После того как потерпевший сказал им пароль, они высадили его около деревни в Красногорске и скрылись. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой).