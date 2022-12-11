Бросившая младенца в подъезде москвичка объяснила свой поступок Бросившая ребенка в подъезде москвичка заявила, что сделала это из-за трудного жизненного положения

Москвичка, задержанная за покушение на убийство собственного новорожденного ребенка, признала вину. Как сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры, женщина рассказала, что оставила младенца в подъезде в связи с трудным жизненным положением. Ей может грозить до четырех лет тюрьмы.

В скором времени суд рассмотрит вопрос о помещении женщины под арест.

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в беседе с ТАСС рассказала, что состояние новорожденного ребенка удовлетворительное, а ситуация находится под контролем правозащитников.

Состояние ребенка удовлетворительное, я планирую малышку навестить, — сказала омбудсмен.

Она добавила, что подозреваемая уже была осуждена за подобное преступление.

Новорожденная девочка примерно недельного возраста была найдена вечером 10 декабря в подъезде одного из жилых домов по улице Паромная на юге столицы. Завернутый в одеяло ребенок лежал на лестничной клетке первого этажа. Новорожденная доставлена в медицинское учреждение, видимых повреждений у нее нет. Позднее полиция задержала мать девочки, которая предположительно и оставила ребенка в подъезде.