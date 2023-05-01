Baza: в Москве задержан сын генерала СВР Коротаев по запросу Интерпола

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве по запросу Интерпола задержали миллиардера и сына генерала Службы внешней разведки РФ Алексея Коротаева. Канал отмечает, что 27 апреля его вычислили по камерам на станции метро «Кутузовская». По информации Baza, россиянина ранее объявили в международный розыск по просьбе властей Швейцарии, которые подозревают его в мошенничестве и злоупотреблении доверием.

По данным Baza, сотрудники правоохранительных органов сработали оперативно и сразу же его задержали.

Канал отмечает, что Коротаев — финансист, он долгое время проживал в Швейцарии. Как сообщает Baza, это второй его арест за последние годы. В 2017-м финансиста обвинили в финансовых махинациях и незаконном подписании чека на €18 млн и приговорили к трем годам тюрьмы в ОАЭ. Свой срок он не отсидел, спустя всего полгода заплатил штраф в €2 тысячи и вышел на свободу, передает канал.

В начале апреля в Москве задержали Эрнеста Гаммера, которого 10 лет разыскивал Интерпол. Россиянин, обвиняемый в нападении с ножом на посетителя ночного клуба в Таллине, был приговорен к четырем годам лишения свободы, но с 2013 года находился в бегах.

Месяцем ранее полицейские на востоке Москвы устроили погоню за автомобилем, в котором оказался находящийся в базе Интерпола 29-летний уроженец Азербайджана Юсифи Джабаров. Мужчину разыскивали на Украине по подозрению в убийстве, а в России — за незаконное хранение оружия. Задержание проходило в подмосковном Реутове.