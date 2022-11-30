Baza: полиция Москвы разыскивает забытую в метро урну с прахом умершего

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Московская полиция разыскивает урну с прахом умершего мужчины, которую забыли в вагоне метро, сообщает Telegram-канал Baza. Виновником пропажи стал 67-летний мужчина, помогавший жене с похоронами её сводного брата: после пропажи урны женщина отменила похороны и обратилась в полицию.

24 ноября мужчина отправился в крематорий в Новокосино, чтобы забрать урну, а обратно решил добираться на метро. Игорь положил урну в пакет из продуктового магазина «Вкусвилл», а на станции «Марксистской» вышел из вагона. Про урну он благополучно забыл, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на складах транспортных организаций хранятся тысячи забытых людьми вещей. При этом не все они оказываются востребованными. Нередко люди забывают рюкзаки и чемоданы, но встречаются и уникальные экспонаты вроде сварочного аппарата, квадрокоптера, раскладушки или коробки с автомобильными номерами.

Во время праздников необычных находок больше всего. Так, в 2020 году в столичном метро после новогодней ночи нашли три бороды Дедов Морозов, два посоха, балалайку, костюм Снегурочки, несколько гирлянд и даже мешок с подарками. Кроме этого, на станциях и в поездах остались несколько мобильных телефонов, два детских рюкзака с билетами на ёлку, подарочный плед с оленями и несколько пакетов со сладкими подарками.