https://static.news.ru/photo/5906a1a8-2fc7-11ea-85ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Пассажиры московского метро в новогоднюю ночь забыли множество вещей, среди которых встречаются неожиданные предметы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Среди находок, которые поступили на склад забытых вещей, есть три бороды Дедов Морозов, два посоха, балалайка, шапка-ушанка, костюм Снегурочки, несколько гирлянд и даже мешок с подарками. Кроме этого, после новогодней ночи на станциях и в поездах остались несколько мобильных телефонов, два детских рюкзака с билетами на ёлку, подарочный плед с оленями и несколько пакетов со сладкими подарками.

Пассажирам, обнаружившим пропажу, рекомендовали позвонить в контакт-центр «Московский транспорт» или заполнить форму в приложении «Метро Москвы». Если среди обнаруженного будет искомое, сотрудник склада забытых вещей свяжется по указанным контактам и пригласит забрать всё необходимое.

Ранее NEWS.ru писал, что в новогоднюю ночь в метро Москвы побывали более 250 Дедов Морозов. Многие из них были со Снегурочками.