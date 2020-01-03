Пассажиры московского метро в новогоднюю ночь забыли множество вещей, среди которых встречаются неожиданные предметы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.
Среди находок, которые поступили на склад забытых вещей, есть три бороды Дедов Морозов, два посоха, балалайка, шапка-ушанка, костюм Снегурочки, несколько гирлянд и даже мешок с подарками. Кроме этого, после новогодней ночи на станциях и в поездах остались несколько мобильных телефонов, два детских рюкзака с билетами на ёлку, подарочный плед с оленями и несколько пакетов со сладкими подарками.
Пассажирам, обнаружившим пропажу,
Ранее NEWS.ru писал, что в новогоднюю ночь в метро Москвы побывали более 250 Дедов Морозов. Многие из них были со Снегурочками.
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