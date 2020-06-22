На складах забытых вещей Московского метро хранятся более тысячи предметов

https://static.news.ru/photo/1f8e65b2-b499-11ea-b500-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Более тысячи предметов, забытых владельцами в метро Москвы, хранятся на складах забытых вещей Московского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

По её данным, склады временно не работали в период самоизоляции. Сейчас все они вновь функционируют, владельцы вещей, среди которых сварочный аппарат, квадрокоптер, раскладушка, кассовые аппараты и коробка с автомобильными номерами, смогут забрать их. Чаще всего пассажиры оставляли в метро рюкзаки, сумки и чемоданы.

На данный момент склады забытых вещей вновь работают в штатном режиме, и сейчас на них находится более тысячи вещей, которые ожидают своих владельцев, — говорится в сообщении.

Для того, чтобы забрать свою вещь, её хозяин должен позвонить в контакт-центр «Московский транспорт» или оставить соответствующую заявку через мобильное приложение «Метро Москвы». После этого с владельцем свяжется сотрудник одного из складов, расположенных на станциях «Котельники» и «Деловой центр» Большой кольцевой линии, передаёт РИА Новости.

Чтобы забрать вещь со склада, нужно иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, — рассказали в пресс-службе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пассажиры, не пользовавшиеся проездными в Москве во время самоизоляции, смогут проверить размер компенсации по карте «Тройка» в мобильном приложении.