Басков рассказал о последнем разговоре с Юдашкиным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Басков

Народный артист России, эстрадный певец Николай Басков рассказал NEWS.ru, что его последняя встреча с модельером Валентином Юдашкиным проходила у Елены Буйновой, супруги музыканта Александра Буйнова. Они говорили о жизни, о музыке и дальнейших планах.

Мы встречались у Лены Буйновой, жены Саши Буйнова. Валя спросил, как дела, что нового у меня происходит, какие песни, какие планы. Ему было тяжело долго находиться среди гостей, но ему хотелось быть вместе с друзьями, поэтому сегодня мы все тут рядом, — рассказал Басков корреспонденту NEWS.ru на территории Троекуровского кладбища, где проходят похороны модельера.

Басков отметил мужество модельера, много лет боровшегося с раком. Певец выразил надежду, что дочь Галина достойно будет руководить Домом моды после смерти отца.

О смерти Юдашкина стало известно 2 мая. Он скончался на 60-м году жизни после семи лет борьбы с онкологическим заболеванием. Стилист Влад Лисовец назвал модельера олицетворением российской моды, а его смерть — трагедией в масштабах страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отметил, что в Кремле соболезнуют в связи со смертью модельера.

Ранее дизайнер Мария Цигаль заявила, что Юдашкин обладал невероятным и безусловным талантом, а также он был великодушным и готовым давать дорогу молодым коллегам. По ее словам, художник дал ей «очень хорошую» рекомендацию в Ассоциацию высокой моды, что для «не самой доброжелательной отрасли» — нонсенс.