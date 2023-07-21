Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП в Москве Дептранс: на Варшавском шоссе в Москве столкнулись три автомобиля, один их них перевернулся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Варшавском шоссе в Москве столкнулись три автомобиля, сообщает столичный дептранс в Telegram. Как рассказали в ведомстве, в результате ДТП одна из машин опрокинулась. В Сети появились кадры, на которых видно, что автомобиль лежит на дороге крышей вниз. Движение на трассе затруднено.

На Варшавском шоссе в районе дома 37 (при движении в сторону центра) произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате один из них опрокинулся. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Авария произошла недалеко от железнодорожной эстакады МЦК. Водителей призвали искать пути объезда.

Ранее 28-летний иностранец угнал машину такси и врезался в светофор в районе Садово-Сухаревской улицы в Москве. По данным полиции, мужчина был пьян. В МВД отметили, что водитель такси оставил ключи в замке зажигания, чем и воспользовался угонщик.

Задержанный находится под подпиской о невыезде. Против него возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (статья 166 УК РФ).