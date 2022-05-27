Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Первого канала к Google

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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Первого канала к трём структурам Google — головной американской Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российскому ООО «Гугл», следует из информации в картотеке арбитражных дел. Предмет и основания исковых требований в материалах суда не указаны.

Как предполагает РИА Новости, предметом иска может быть требование о восстановлении доступа Первого канала к каналу на YouTube, который был заблокирован в марте этого года.

11 марта стало известно, что YouTube начал блокировку каналов российских государственных медиа, а также приостановил все способы монетизации на своей платформе в России. Как заявил представитель компании Фаршад Шадлу, компанией будут удалены материалы о событиях на Украине, которые не соответствуют политике сервиса.

18 мая стало известно, что ООО «Гугл» обратится в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства, указав на невозможность исполнения денежных обязательств. Тем не менее в компании заявили, что банкротство не скажется на предоставлении информации пользователям в России.