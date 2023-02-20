Названо имя виновника взрыва в Троицке «112»: взрывное устройство у подъезда в Троицке оставил 26-летний Никита Селюнин

Фото: Социальные сети

Telegram-канал «112» сообщил, что виновником взрыва в Новой Москве, от которого пострадала 22-летняя Алина Левченкова, предположительно, является 26-летний Никита Селюнин. По данным канала, именно он оставил самодельное пиротехническое устройство у подъезда дома в Троицке.

26-летний Никита Селюнин <...> оставил самодельное пиротехническое устройство у подъезда дома в Троицке, — сказано в сообщении.

Взрыв произошел утром 20 февраля. В подарочной коробке с именем потерпевшей находились две бутылки с зажигательной смесью и детонатор. Девушка была доставлена в больницу с ожогами лица и левой кисти.

Впоследствии она предположила, что подложить «подарок» мог бывший поклонник, который пытался ухаживать за девушкой в 2016–2017 годах, и караулил ее возле подъезда, несмотря на отказы. Это продолжалось несколько лет. В последний раз девушка видела сталкера в конце 2022 года, когда они уже прекратили общение.

О том, что загоревшуюся коробку мог принести сосед пострадавшей Никита, говорил и брат потерпевший Артемий, подчеркнув, что вероятный злоумышленник живет с ними в одном населенном пункте и ведет себя неадекватно по отношению к окружающим. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатки.