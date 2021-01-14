Марихуана победам не помеха: Макгрегору теперь можно не только пить виски

Руководство главной бойцовской лиги мира UFC совместно с антидопинговым агентством США (USADA) внесла изменения в антидопинговый регламент лиги, касающийся контроля употребления марихуаны. Отныне наличие её следов в допинг-пробах не приведёт к автоматической дисквалификации и пересмотру результатов, однако руководство лиги уверяет, что выходить в октагон под действием каннабиса бойцам будет запрещено, как и употреблять его для повышения результатов. NEWS.ru разбирался, какое влияние на ММА могут оказать эти изменения.

Закон имени братьев Диас

В США принято знаковым изменениям в законодательстве давать имена людей, которые к этим переменам привели. Так, закон, предусматривающий наказание за махинации с допингом, получил имя Григория Родченкова. Принятые UFC и USADA изменения, которые значительно облегчат жизнь многим бойцам, имеющим пристрастие к известному лёгкому наркотику, уже легализованному в нескольких штатах, значительно облегчат жизнь бойцов, среди которых немало любителей каннабиса. Только в 2020 году были дисквалифицированы Келвин Гастелум, Луис Пенья, Тим Эллиот, Нико Прайс, Кевин Крум и Джамал Хилл. Многие бойцы не скрывают, что курят марихуану между поединками и прекращают это делать за несколько недель, чтобы следы вещества не были обнаружены в допинг-пробах.

Самыми известными любителями «травки» считаются братья Ник и Нейт Диас, которые неоднократно проваливали допинг-тесты, а после усиления контроля USADA дерутся крайне редко. С уходом Хабиба Нурмагомедова UFC остро нуждается в бойцах звёздного статуса, а новых хедлайнеров, способных продавать миллионы трансляций, пока не предвидится. Потому всё чаще звучат разговоры о возвращении с «пенсии» старшего из братьев Ника и очередном бое Нейта, у которого так и осталось незавершённым противостояние с Конором Макгрегором (счёт в нём пока 1:1).

Многие бойцы уже с восторгом поприветствовали заявление вице-президента UFC Джеффа Новицкого, который так объяснил принятое решение:

Несмотря на то, что мы хотим продолжить не допускать спортсменов до соревнований под воздействием марихуаны, мы узнали, что в крови и моче уровни присутствия вещества почти не имеют корреляции с нарушениями. То есть главное в отношении марихуаны, чтобы спортсмен не употреблял её в день боя, а не за несколько дней и недель до боя, что часто отражалось в положительных пробах.

Теперь дело за комиссиями штатов

Ветеран UFC и Strikeforce Джош Томпсон заявил, что это решение оказалось долгожданным для многих бойцов. Мэтт Риддл считает его лучшим подарком ко дню рождения, девушка-боец UFC Лорен Мёрфи назвала изменение «превосходным», а её коллега Анжела Хилл призвала последовать примеру атлетическим комиссиям отдельных штатов.

Нико Прайс Nikohybridprice/twitter.com

Все спрашивают меня об изменениях правил. Моя ситуация с атлетической комиссией штата Невада, а не с USADA, поэтому это никак на неё не повлияет, — написал в Twitter Нико Прайс, проваливший тест на марихуану после ничейного боя с Дональдом Серроне и затем дисквалифицированный.

Внесённые изменения не будут иметь мгновенный эффект и обратной силы, однако не исключено, что в течение года атлетические комиссии различных штатов, которые регулируют проведение турниров, последуют примеру USADA, а потому в ближайшее время завязывать с марихуаной бойцам стоит задолго до боя. С другой стороны, пока не ясно, как регулирующие органы будут выяснять, в каких именно целях боец употреблял марихуану, а главное в какой момент он это делал, если уровень препарата в пробах не даёт ясного ответа на этот вопрос.

Конору уже можно покурить

Если говорить о глобальном влиянии частичной легализации на бойцовскую индустрию, то оно будет не столь велико, но облегчит жизнь промоутерам. За пределами Соединённых Штатов употребление марихуаны в единоборствах никак не карается, а в России вообще отсутcnвует допинг-контроль, так что мы можем только строить предположения относительно распространённости этого явления. В США бойцам, которые употребляют, не придётся теперь играть в «русскую рулетку» и со страхом ждать результатов тестирования, а промоутерам не нужно перекраивать итоговую таблицу, лишая проштрафившихся бойцов заслуженных побед. Возможно, примеру ММА последует и бокс, турниры в котором регулируют всё те же атлетические комиссии штатов.

Одной из причин принятия данного решения стала кризисная ситуация в связи с коронавирусом, из-за которой нередко срываются не только бои, но и целые турниры. В таких обстоятельствах докапываться до марихуаны и отменять поединки кажется непростительной роскошью. Примечательно, что новое правило вступит в силу уже на первых турнирах UFC в 2021 году, которые пройдут на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. В частности, участники долгожданного реванша Конор Макгрегор и Дастин Порье могут не бояться дисквалификации за марихуану, так как ОАЭ не попадает под юрисдикцию атлетических комиссий штатов. Так что Конору можно не только пить виски, как перед подготовкой к бою с Нурмагомедовым.

В то же время вице-президент UFC по медицинским вопросам Джефф Новицки отметил, что, судя по опросам, многие бойцы употребляют марихуану не как наркотик, а для решения медицинских проблем. В частности, так они борются с бессонницей, снимают боль, стресс и тревогу и тем самым могут отказаться от более опасных препаратов, вызывающих привыкание. Интересно, какой процент бойцов, просто оправдывает таким образом свои вредные привычки или занимается самообманом? Похоже, лига просто придумала удобный момент и повод для легализации того, с чем бороться в Америке уже бесполезно.