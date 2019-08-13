17 августа в Калифорнии два лучших тяжеловеса мира Даниэль Кормье и Стипе Миочич выяснят отношения во второй раз. В ноябре прошлого года Кормье нокаутировал своего соперника в конце первого раунда, а с тех пор считавшийся лучшим тяжеловесом в истории UFC Миочич в октагон не выходил. Тем не менее шансы американского хорвата на возвращение себе титула весьма неплохие, учитывая возраст соперника, да и вся история титульных реваншей в тяжёлом весе говорит о том, что это очень вероятный сценарий. Для 40-летнего Кормье этот бой может стать последним в карьере вне зависимости от исхода.

Май 1996. Кен Шемрок — Дэн Северн

Первый в истории бой за титул cуперчемпиона, в котором сразились два пионера ММА и будущие члены зала славы UFC Кен Шемрок и Дэн Северн. Шемрок довольно уверенно и легко выиграл удушением гильотиной, но Северн победой на итоговом турнире 1995 года добился права на реванш. Однако лучше бы его не было. Это был худший титульный поединок в истории UFC, виной чему ныне покойный сенатор Джон Маккейн, активно боровшийся с набиравшим обороты «жестоким спортом». Перед началом турнира он пригрозил бойцам арестом за удары закрытыми кулаками, а Шемрок и Северн — единственные участники бойцовского шоу, кто принял эту угрозу всерьёз. В итоге они полчаса кружили вокруг друг друга в почти бесконтактном поединке, где судьи раздельным решением рассмотрели победу Северна.

Ноябрь 2001. Рэнди Кутюр — Педро Риззо

Оба боя лучшего на тот момент борца и основателя техники «грязного бокса» Рэнди Кутюра и лучшего ударника Педро Риззо, который перед этим отбил ноги Дэну Северну и наглухо нокаутировал Джоша Барнетта, стали главными событиями 2001 года в UFC. Победа в первом бою осталась по очкам за Кутюром, но в реванше шансы бразильца оценивались высоко. Однако Кутюр вновь показал невероятную мощь и выносливость и в третьем раунде добил Риззо на канвасе и стал первым в истории UFC бойцом, сумевшим защитить чемпионский титул более одного раза.

Апрель, июль 2006. Тим Сильвия — Андрей Орловский

Противостояние этих двух тяжеловесов пришлось на тёмные времена UFC и обернулось трилогией. Про их противоборство президент лиги Дэна Уайт как-то сказал, что эти парни нокаутировали друг друга чуть ли не каждый уик-энд. Первый раунд противостояния остался за Андреем Орловским, который в феврале 2005 быстрее чем за минуту заставил сдаться соперника скручиванием пятки. Через год Сильвия уже проверил не отличавшуюся крепостью челюсть белоруса и нокаутировал его в первом раунде. Наконец, третье и решающее противостояние преодолело всю пятираундовую дистанцию и осталось за Сильвией. Однако сам завоёванный им титул никогда не котировался так низко, потому-то в то время все лучшие тяжеловесы мира во главе с Фёдором Емельяненко выступали в PRIDE. Бойцы провели и четвёртый поединок в 2012 году в ONE, но он был признан несостоявшимся из-за запрещённого удара, нанесённого Орловским.

Июль 2009. Брок Леснар — Фрэнк Мир

Брок Леснар Renee Jones Schneider/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На юбилейный сотый из номерных турниров UFC в Лас-Вегасе подготовили уникальный кард из трёх титульных поединков, главным из которых стал объединительный бой Брока Леснара и Фрэнка Мира. Леснар тогда нокаутировал Кутюра, самого пожилого чемпиона UFC в истории, а Мир забрал временный титул, победив Антониу Родригу Ногейру. Примечательно, что Мир победил Леснара в его дебютном бою в UFC в феврале 2008, поймав неопытного соперника на рычаг колена. В этот раз Леснар действовал предельно осторожно в партере и своими тяжёлыми кулаками разбивал соперника, пока во втором раунде рефери не остановил поединок.

Декабрь 2012, октябрь 2013. Каин Веласкес — Жуниор дос Сантос

Одно из величайших противостояний в ММА последнего десятилетия также растянулось на три боя. Началось оно с того, что в ноябре 2011 бразилец сенсационно нокаутировал американского мексиканца в начале второй минуты боя. Тогда многие списывали поражение Веласкеса на недооценку соперника, а потому он заслужил право на реванш. Годом спустя дос Сантос лишь в начале боя представлял для соперника угрозу в стойке, а затем постепенно капитулировал под его напором. Веласкес демонстрировал удивительную природную мощь и бросал и избивал соперника все пять раундов. Выиграть досрочно он не смог, но превратил лицо оппонента в кровавое месиво. Наконец по прошествии ещё чуть меньше года состоялся и третий и решающий поединок. Проходил он примерно по тому же сценарию, что и второй с той лишь разницей, что в пятом раунде Веласкес сумел добить противника на земле.