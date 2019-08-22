https://static.news.ru/photo/db15975c-c4b6-11e9-9df3-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье Фото: Andy Rowland/www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов за поединок против временного чемпиона американца Дастина Порье получит больше, чем за бой с участием Конора Макгрегора.

Заработок будет намного больше. Условия предстоящего боя одни из лучших за всю историю ММА, — приводит слова менеджера россиянина Ризвана Магомедова РБК .

Гонорар за бой с Макгрегором составил $2 миллиона. Кроме основного вознаграждения, 30-летний спортсмен получил по $2 с каждой проданной трансляции. Число проданных просмотров поединка превысило два миллиона.

По предварительным данным, Нурмагомедов за бой с Порье 7 сентября в Абу-Даби получит $3 млн без учёта проданных трансляций.

Экс-чемпион Ultimatate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор выразил желание завершить трилогию с Нейтом Диасом после его победы над Энтони Петтисом, писал News.ru.