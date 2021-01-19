WBC признал нокаут Поветкина в бою с Уайтом лучшим за 2020 год

https://static.news.ru/photo/8d073e18-5a5f-11eb-81aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирный боксёрский совет (WBC) признал нокаут в исполнении российского спортсмена Александра Поветкина в бою против британца Диллиана Уайта лучшим за 2020 год. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Поединок состоялся в Британии. В ночь на 23 августа по столичному времени россиянин сумел одержать победу над противником, сложив его в нокаут. Поветкин сумел увернуться от летевшего в него кулака Уайта, «подлез» под его рукой и совершил резкий удар в челюсть снизу.

Тогда Уайт просто свалился на ринг и долгое время не мог очухаться от происходящего. Вероятно, такая мощная атака и поразила Всемирный боксёрский совет, заставив присудить россиянину «лучший нокаут 2020 года».

Та победа позволила российскому спортсмену завоевать титул чемпиона WBC в супертяжёлом весе. Россиянин в честном поединке доказал, что он достоин носить звание победителя. Боксёры также соперничали за почётный пояс WBC Diamond.

Теперь же спортсмены вновь столкнутся лицом к лицу на ринге весной текущего года. Их бой запланирован на 6 марта 2021 года.

На текущий день в арсенале Поветкина 36 побед, из которых 25 были получены с помощью нокаута. Также за свою карьеру российский боксёр в супертяжёлом весе два раза уступил противникам, и один из боёв закончился ничьей.

В то же время противник россиянина насчитывает в своём «послужном списке» 27 побед, из которых 18 были совершены с помощью нокаута. Два раза он проигрывал своим соперникам.

Ранее NEWS.ru писал, что российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин прокомментировал свой апперкот в бою с Диллианом Уайтом, а также слова британца о том, что в их поединке не было нокаута.

Удар очень хорошо зашёл! Конкретно! Уайт говорил, что нокаута не было? Говорить можно всё что угодно, но все всё видели. Может, он просто не помнит этого удара и нокаута, поэтому и говорит, что его не было. Для него его действительно не было, — сказал Поветкин.