Труд профессионального бойца сопряжён с такими рисками для здоровья, о которых зритель и не думает, наслаждаясь красотой поединка. Лучший в истории британский боец, член Зала славы UFC Майкл Биспинг долго и тщетно пытался завоевать пояс чемпиона, пока четыре года назад 4 июня 2016 года его мечта не стала явью. Но мало кто знал тогда, что ради этой мечты он потерял глаз и продолжал сражаться, обманывая соперников и атлетические комиссии, а ещё стал яростным борцом с допингом в спорте.

В неравной битве с допингом

Майкл Биспинг — один из самых известных бойцов UFC последнего десятилетия. С 2006 по 2017 год британский средневес неизменно находился в рейтингах лучших бойцов организации, дрался с топовыми соперниками, но долгое время не мог приблизиться к бою за чемпионский титул. Почти все ключевые поединки с другими претендентами он проиграл, но один из них стоит особняком. В январе 2013 года он приехал в Сан-Паулу для встречи с бразильской легендой Витором Белфортом. Ветеран октагона, дравшийся ещё в лихие 90-е, переживал тогда вторую молодость за счёт тестостеронозаместительной терапии и серьёзной стероидной подпитки.

Биспинг ощутил в тот вечер всю разрушительную мощь опасного соперника. Пережив избиение в первом раунде, он пропустил мощнейший удар ногой в область виска и ещё несколько добивающих ударов, после чего не только не сразу пришёл в себя, но и перестал видеть правым глазом. В последующие пару лет он перенёс пять операций, так и не смог полностью восстановить зрение, но продолжал драться. Кроме того, этот бой перевернул сознание Биспинга. За долгую карьеру в ММА он не сдал ни одного положительного теста и всегда выступал за разоблачение жуликов и отказывался драться с бойцами, которые попадались на допинге. И свой пример он приводил, как самый красноречивый.

Наш вид спорта опасен тем, что каждый стремится отправить соперника в нокаут. Витор Белфорт изуродовал меня. Я перенёс отслоение сетчатки глаза, пять операций, но моё зрение так и не вернулось, — вспоминал об этом Биспинг.

Исключение ради титула

Но одно исключение ради завоевания титула Биспинг был вынужден сделать. В феврале 2016 года его свели в элиминаторе с легендарным бразильцем Андерсоном Силвой, неоднократно попадавшимся на допинге. У него просто не было выбора: либо принять бой, либо попрощаться с мечтой. Пятираундовая битва также не добавила здоровья англичанину. Майкл был на грани нокаута, и его спасли только гонг и то, что Силва заранее бросился праздновать победу. По итогам равного боя судьи отдали победу Биспингу и право сразиться с чемпионом UFC Люком Рокхолдом.

Путь к звёздному часу занял десять лет карьеры и 26 боёв в октагоне, а к слепоте на один глаз добавились и проблемы с коленным суставом. Биспинг как мог старался обмануть медицинские комиссии разных стран, отвечающие за допуск бойца, и по этой причине в заключительной стадии карьеры большую часть поединков проводил за пределами США, где контроль за здоровьем бойцов не такой тщательный. Четыре года назад, в июне 2016-го его мечта наконец сбылась. В середине первого раунда он нокаутировал Люка Рокхолда, а спустя несколько месяцев защитил пояс, взяв реванш у Дэна Хендерсона в родном Манчестере, после чего взял паузу ещё на год, чтобы решить накопившиеся проблемы со здоровьем.

Ситуация с глазом усугублялась с каждым месяцем непрерывных боёв и жёстких спаррингов. Ради того, чтобы кровь продолжала поступать к повреждённому глазу, он был вынужден спать, уткнувшись лицом в подушку.

Внезапно зрение в правом глазу пропало. Я уже привык к размытой картинке, но в тот момент оно исчезло полностью. Это произошло ночью, когда я ехал домой, а моя подруга закричала: «Чёрт, твой глаз залит кровью». В тот момент я думал, что всё кончено, — рассказывал боец о самом кошмарном моменте в своей жизни.

Ужас в прямом эфире

Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В конце концов бойцу пришлось заменить глаз на протез и в таком состоянии провести два заключительных боя в карьере. Сначала он пытался противостоять вернувшемуся ради второго титула легендарному Жоржу Сен-Пьеру, а спустя всего пару месяцев после поражения был наглухо нокаутирован мексиканцем Келвином Гастелумом. После этого Биспинг решил, что с него хватит, и объявил о завершении спортивной карьеры.

Харизматичный боец с британским юмором, не лезущий за словом в карман, без проблем получил от UFC работу комментатора и ведущего и продолжает выходить в октагон уже в новом для себя качестве, при том что многие его 40-летние ровесники ещё и не думали вешать на гвоздь перчатки. В одном из эфиров он, отвечая на вопрос, почему в последнее время постоянно носит чёрные очки, шокировал публику, достав из правой глазницы протез.