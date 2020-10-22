Все против Хабиба: почему бойцы ждут поражения чемпиона UFC

Хабиб Нурмагомедов — безоговорочный фаворит у букмекеров в противостоянии с Джастином Гейтжи, которое пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Однако многие бойцы считают, что американец сотворит сенсацию и нанесёт первое поражение российскому чемпиону. Среди них есть и соотечественники Нурмагомедова. NEWS.ru разбирает прогнозы спортсменов и объясняет, почему многие из них ждут сенсации.

Опрос вопреки коэффициентам

Опросы бойцов накануне популярных противостояний в UFC — дело привычное. Обычно их результаты совпадают с букмекерскими котировками и общепринятыми оценками шансов, однако предстоящее противостояние в лёгком весе сильно выбивается из общего тренда. Так, по мнению букмекеров, Хабиб явный фаворит, а коэффициенты на победу его соперника колеблются от 3,5 до 4. Это логичная оценка сил, исходя из бэкграунда спортсменов и их выступлений в предыдущих поединках, однако у коллег Нурмагомедова и Гейтжи есть своё особое мнение. Шокирующие результаты общественного опроса привёл портал TheScore, где среди 23 опрошенный бойцов UFC только семь отдали предпочтение действующему чемпиону. Приведём наиболее интересные высказывания профессионалов, среди которых есть симпатизанты и партнёры спортсменов.

Джастин Гейтжи Scott Taetsch/Global Look Press

Я ставлю на Гейтжи не потому, что он мой одноклубник, а потому что видел близко, как он работает. У него хорошая выносливость, чтобы вставать из партера и защищаться от тейкдаунов. Не думаю, что он заблокирует их все, но большинство из них, а после других сможет встать. Всё, что ему нужно, — это открытое пространство, где он потрясёт Хабиба однажды, а затем отправит спать. Он может сделать это и в более поздних раундах, — говорит тяжеловес Кёртис Блейдс.

Той же позиции придерживается и другой многолетний спарринг-партнёр Гейтжи, средневес Зак Каммингс.

Я прошёл с Гейтжи весь путь и не изменю своих взглядов. Он лучший борец, с которым когда-либо сталкивался Хабиб, обладающий тоннами ударной мощи. Я действительно считаю, что Хабиб — один из лучших бойцов в мире, но Гейтжи поймает его, — отмечает Каммингс.

Но не только товарищи по команде Гейтжи верят в его счастливую звезду. Полусредневес из Бразилии Висенте Люке отдаёт должное россиянину, но при этом считает, что ударная мощь американца будет решающим фактором.

Без сомнения, Хабиб фаворит, но я думаю, что бой будет намного ближе, чем люди ожидают. Борьба Гейтжи — это то, что осложнит ситуацию для Хабиба, особенно в первых раундах. У Гейтжи есть мощь в руках, и он может добиться нокаута даже в пятом раунде, поэтому меня не удивит, если победу одержит Гейтжи, — отмечает Люке.

Боец легчайшего веса Коди Стэманн признался, что уже не раз ставил против Хабиба и обжигался на этом, проигрывая деньги, однако в этот раз он уверен, что Гейтжи победит чемпиона.

У Джастина лучшая защита от тейкдаунов из всех соперников Хабиба, но её было трудно оценить, так как никто не проходил ему в ноги. Думаю, что его удары и давление — это то, чего Хабиб никогда не видел в клетке. Думаю, что бой будет долгим и трудным, но Гейтжи одержит победу судейским решением, — считает Стэманн.

Успехи Нурмагомедова в предыдущих поединках строились на том, что он умел навязать любому сопернику свой ход боя и сломать его морально. Так было с Конором Макгрегором, так было с Дастином Порье, но многие сомневаются, что это удастся провернуть с Гейтжи.

Джастин способен выдержать избиение, и он великий борец. Хабиб не сломает его. Джастин подойдёт к бою в отличной форме и привнесёт в поединок то, чему не сможет противостоять Хабиб. Он выиграет в поздних раундах, в третьем или четвёртом техническим нокаутом, — считает легковес Джис Ронсон.

Тяжеловес Таннер Босер, который выступал в лиге АСВ и прекрасно знаком с северокавказскими смешанными единоборствами, тоже не видит Хабиба победителем, хотя и считает, что ставка против него — это своего рода вызов.

Гейтжи никогда не давал себя контролировать в борьбе. Он крепкий, как гвоздь, и выбрасывает бомбы. Пришло его время сиять. Я понимаю, что ставка на Хабиба кажется умной, но сам поставлю на Гейтжи, — говорит Босер.

Столкнувшийся в октагоне с суровым чеченцем Зелимом Имадаевым, который после публичной поддержки чеченского террориста во Франции был уволен из UFC, американский полусредневес Макс Гриффин также отдаёт предпочтение в противостоянии американцу.

Я ставлю на Гейтжи. Он сможет держать бой в центре октагона, подальше от сетки и заставит Хабиба биться в стойке. Его защита от тейкдаунов великолепна при необходимости. Думаю, он нокаутирует Хабиба во втором раунде, — считает Гриффин.

Проигравший обоим соперникам бразилец Эдсон Барбоза оценивает шансы спортсменов как равные и ожидает от поединка грандиозной войны.

Очень жду этого боя. Гейтжи тоже великолепный боец и один из лучших в мире. Бой даёт возможности обоим парням. Думаю, что шансы 50 на 50. Бой будет очень открытым. Это большая война, — резюмировал Барбоза.

«Не вижу, в чём Гейтжи может провалиться»

Даже если предположить, что опрос TheScore был не слишком репрезентативным и представлял мнения только друзей Гейтжи и противников Нурмагомедова, то и среди других бойцов популярно мнение, что американец окажется непреодолимой преградой на пути российского чемпиона к красивому рекорду 30-0.

Даже с учётом того, что Хабиб не знал поражений, он в моих глазах ближе к поражению, чем Гейтжи. Я не вижу, в чём Гейтжи может провалиться. Жду победы Джастина, — говорит американский легковес UFC Александр Эрнандес.

Джастин Гейтжи The Canadian Press/PA Images

Эта точка зрения популярна и среди ветеранов ММА. Так, один из первых чемпионов UFC в тяжёлом весе, представитель Нидерландов Бас Рюттен также ставит на Гейтжи.

Он способен стать тем, кто побьёт Хабиба. Он отличный борец и может противостоять его тейкдаунам. Хабиба ожидает соперник, у которого невероятная выносливость и львиное сердце. Он творит невероятные вещи, даже когда устаёт. Лоу-кики в его исполнении опасны. Он умеет защищаться от перевода в партер. Никто не знает его способностей, так как он поднялся совсем недавно. Он и сам может атаковать тейкдауном. Он валит на тренировках сильнейших борцов, — рассказал Рюттен в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Топовые легковесы за Гейтжи

В обзоре мнений особое место занимают взгляды тех бойцов, кто до сих пор входит в элиту лёгкого дивизиона. Так, новозеландец Дэн Хукер, который недавно дал почти равный бой Дастину Порье, также считает фаворитом американца.

Если говорить о навыках Гейтжи, то он обладает такими умениями, которые доставят Хабибу проблемы. У него невероятная защита в плане борьбы, и вместе с тем он хорош в стойке, где может нанести сопернику серьёзный урон. У него также отличная выносливость. Определённо, он станет для Нурмагомедова сложнейшим испытанием, и я склоняюсь к тому, что успех будет за Джастином, — приводит слова Хукера MMA Fighting.

Вторит ему и экс-чемпион UFC Эдди Альварес, который сам побеждал Гейтжи техническим нокаутом. Он говорит, что симпатизирует таким бойцам, как Джастин, и считает, что у него отличные шансы на победу над Хабибом. Экс-чемпион UFC Генри Сехудо, в настоящий момент находящийся в отставке, также высоко оценивает шансы Гейтжи.

Кто заставит соперника сражаться не на своей территории, тот и победит. Это не будет обоюдоострое сражение, потому что они абсолютно разные бойцы. Для Гейтжи ключ к победе — навязывание риска, уничтожение его ног лоу-киками и защита от тейкдаунов. Хабиб — игрок, он выстраивает поединок на ощущениях. Один фирменный лоу-кик Гейтжи — и ход боя может переломиться, — рассказал Сехудо.

Хабиб Нурмагомедов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Даже в России не все за Хабиба

Казалось бы, политкорректные российские бойцы, которые порой придерживаются принципа корпоративной солидарности, единогласно поддержат Нурмагомедова, но и тут не всё так однозначно. Вышедший из спячки одиозный тяжеловес Александр Емельяненко открыто говорит о предпочтении Гейтжи.

Думаю, он самый неудобный соперник для Хабиба за всю карьеру. Не знаю, насколько сейчас готов биться Нурмагомедов. Потеря отца не могла не отразиться на его психологии. Непонятно, как он готовился к этой встрече, кто его «гонял» и тренировал вместо Абдулманапа. Гейтжи же готовился в привычном для себя темпе и набирал форму. Раньше ещё никто не тряс Хабиба в стойке, поэтому подбородок у него «зелёный», и он даже от одного хорошего удара может поплыть, — отметил Емельяненко уже в нескольких интервью.

Сомневается в успехе Нурмагомедова и ученик Александра Шлеменко, один из сильнейших полулегковесов России Алексей Полпудников.

У Гейтжи есть очень сильный лоу-кик и сильная правая рука. К тому же он стал более умным и расчётливым бойцом. Не летит, работает методично, слушает свой угол. В стойке американец очень опасен. У него есть грозное оружие — колени. Я бы оценил шансы как 60 на 40 в пользу Хабиба, но не удивлюсь, если Гейтжи выиграет этот бой, — рассказал Полпудников NEWS.ru.