Волков указал на слабые стороны своего небитого соперника в UFC

https://static.news.ru/photo/7de06300-c216-11eb-9c35-96000091f725_660.jpg Александр Волков Фото: volkov_alex/instagram.com

Выступающий в UFC российский тяжеловес Александр Волков указал на слабые стороны своего предстоящего соперника на турнире 26 июня, непобеждённого француза Сириля Гана. Слова Волкова приводят «Известия».

Сириль Ган неплохо двигается и «раздёргивает», у него есть определённый стиль работы, но он повторяется. Этот боец выполняет одни и те же элементы, которые хорошо предсказуемы. У него не такой большой запас ударов: всего несколько руками, несколько ногами. Он их комбинирует, как конструктор, — рассказал Волков.

Также боец отметил, что его соперник боится встречного удара и кажется, что пропустить жёсткий удар для него является психологической проблемой.

Бой входящих в пятёрку лучших тяжеловесов Волкова и Гана станет главным событием турнира в Лас-Вегасе.

Как сообщалось ранее, российский боец смешанного стиля Александр Волков, выступающий в UFC, высказался на тему гомосексуалистов в его виде спорта.