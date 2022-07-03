Волкановски на UFC 276 одержал третью победу над Холлоуэем Чемпион UFC Волкановски выиграл третий бой у Холлоуэя

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Волкановски

Австралийский боец смешанных единоборств чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Александр Волкановски защитил чемпионский титул в поединке с американцем Максом Холлоуэем. Бой прошел в Лас-Вегасе (США), победа Волкановски досталась единогласным решением судей.

Волкановски встречался с Холлоуэем в титульных поединках третий раз и все три раза был сильнее соперника. Для 33-летнего австралийца победа в Лас-Вегасе стала 12-й в 12 поединках в UFC. До него такого дебютного успеха добивались лишь четыре бойца, среди которых был россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Впервые Волкановски и Холлоуэй сошлись в октагоне в декабре 2019 года, затем у них был бой в июле 2020 года.

Ранее стало известно, что бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова официально ввели в Зал славы UFC, торжественная церемония прошла в Лас-Вегасе. В Зале славы UFC отмечены особо выдающиеся бойцы: Хабиб стал первым россиянином в Зале славы UFC. Первым чемпионом организации среди россиян является Олег Тактаров, который в 1995 году выиграл турнир UFC 6.