В Росавиации рассказали, как Нурмагомедову вылететь на бой в США

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не может вылететь на бой с американцем Тони Фергюсоном, который намечен на 18 апреля, из-за того, что Россия на фоне пандемии коронавируса закрыла международное авиасообщение. В Росавиации бойцу посоветовали воспользоваться частным самолётом, так как частные авиаперевозки не остановлены.

Ограничений для бизнес-авиации на вылет из России сейчас нет. При наличии разрешения воздушное судно сможет вылететь в США, — сообщили «Спорт-Экспрессу» в Росавиации.

Однако в ведомстве предупредили, что правительство РФ утвердило новые ограничения на прилёт, из-за чего у Нурмагомедова могут возникнуть проблемы при возвращении из США.

Как писал NEWS.ru, президент UFC Дэйна Уайт заявил, что бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном пройдёт 18 апреля. По его словам, о месте проведения поединка будет сообщено позже. Спортсмены могут не беспокоиться о своём здоровье, поскольку получают лучшую медицинскую помощь, заявила глава UFC. Он назвал журналистов, распространяющих слухи об отмене боя, полными и абсолютными отморозками.