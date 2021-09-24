В Лас-Вегасе арестовали лучшего бойца UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе Джон Джонс арестован в Лас-Вегасе по подозрению в домашнем насилии и взломе автомобиля. В настоящее время боец находится в тюрьме, сообщает TMZ.

Полицейские приехали в отель за 34-летним американским спортсменом утром 24 сентября. Обстоятельства, которые привели к аресту бойца, пока не известны.

Джонс, являющийся самым молодым чемпионом за всю историю UFC, за профессиональную карьеру провёл 28 поединков, одержал 26 побед. В течение четырёх лет он восемь раз успешно защищал титул.

Ранее стало известно, что в мае 2021 года президент UFC Дэйна Уайт назвал Джона Джонса лучшим бойцом в истории смешанных единоборств. Американец не выступал в UFC более года, поскольку недоволен гонорарами организации.