«В гробу карманов не будет»: Усик о мотивации перед боем с Джошуа Александр Усик рассказал, что его мотивирует перед боем с Энтони Джшоуа

Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Усик

Украинский боксер, чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик рассказал о том, что его мотивирует в жизни. Его бой-реванш с британцем Энтони Джошуа пройдет в Джидде 20 августа.

Деньги меня не мотивируют. Пожалуй, среди всех ресурсов их заработать проще всего. Моя цель — провести свою жизнь так, чтобы быть полезным для мира, в котором я живу. Нельзя просто продолжать класть деньги в свой карман и делать все для себя. Когда ты умрешь, в твоем гробу не будет карманов, — приводит слова Усика The Telegraph.

35-летний спортсмен добавил, что на высшем суде будут иметь значение только настоящие поступки, а не то, сколько ты заработал денег.

17 августа был назван гонорар Усика за бой с Джошуа. Оба бойца заработают по $40 млн.

В бою будут разыгрываться титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO. Все три пояса принадлежат Усику, после того как в сентябре 2021 года он победил Джошуа единогласным решением судей.