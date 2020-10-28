Усик — пропуск к трудностям: украинца ждёт сложнейшее испытание

Уже 31 октября состоится грандиозный боксёрский бой. Возможно, самый грандиозный в этом году, наряду с боем Фьюри — Уайлдер, которые боксировали в феврале. Хабиба Нурмагомедова мы не берём, это всё-таки другой вид спорта, там своя аудитория. В субботу на ринг выйдет украинец Александр Усик. На стадионе «Уэмбли» в Лондоне его побить попытается местный тяжеловес Дерек Чисора.

Ноги в руки и вперёд

Этот бой получится интересным в любом случае, но есть два момента, от которых будет зависеть исход. Первый — ноги. Александр Усик — это боксёр, который добился гигантского успеха в первом тяжёлом весе за счёт ног. У него нет нокаутирующего удара, нет какой-то особенной техники в нанесении этих ударов (то есть, техника хорошая, но не уникальная), но есть невероятное движение. На ногах он быстрый и ловкий настолько, что его невозможно ударить. Он уворачивается и уходит от всего, что в него летит, Мурат Гассиев подтвердит.

Но одно дело — боксировать в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), а другое — супертяжи. За два года, прошедшие с последнего боя Усика в крузерах, Александр очень сильно изменился. Он основательно подошёл к переходу в максимальную весовую категорию и набрал гигантскую мышечную массу. Его ноги стали в полтора раза шире, та же ситуация с руками.

Усик реально добавил с десяток килограммов массы, а это делает его абсолютно другим боксёром. Когда ты при росте 190 сантиметров весишь под 110 килограммов, ты уже не сможешь так же прыгать и бегать на ринге 12 раундов, как ты мог это делать при 95-97 килограммах. Если раньше Усик брал уникальной скоростью передвижения по рингу, то теперь, вполне вероятно, придётся искать другие ключи к победе. Какие? Удар у Александра не сильнее, чем у Чисоры, про опыт в супертяжах и говорить нечего.

То есть, исход боя во многом будет зависеть от того, каким выйдет Усик с точки зрения физической готовности. Если с набором массы не ушла мобильность и выносливость (такое редко бывает), то всё должно быть хорошо, но в противном случае Чисора не упустит шанса ударить. А как он бьёт — недавно прочувствовал на себе поляк Артур Шпилька. Вряд ли он когда-нибудь вспомнит, что с ним случилось в ту секунду. Кстати, в своём единственном бою в супертяжах — год назад против неизвестного Чарльза Уизерспуна — Усик выглядел ужасной копией самого себя в крузерах.

Another ref WAY too late to the stoppage. This stuff matters ladies and gentlemen. Look at what happened in Maryland last night. #chisoraszpilka #whyterivas #boxing #monteroonboxing pic.twitter.com/zor2hUvWYW — World Series Champs! (@MonteroOnBoxing) July 20, 2019

Победа или до свидания

Ещё один момент, который играет не в пользу украинца — психологический. Чисоре терять вообще нечего, он выходит явным аутсайдером, он уже проигрывал девять раз, ещё одно поражение ничего не поменяет, а победа вознесёт его на высоты, на каких он никогда не был. Он — человек наглый и бесстрашный: выйдет и будет рубиться, попробует найти свой шанс.

Усик же заходит на новую для себя территорию с нулём в графе поражений, и сейчас он никак не может себе позволить превратить его в единицу. Он был абсолютным чемпионом в крузервейте, и его амбиции в супертяжах — максимальные. Во всём мире от него ждут не только победы над Чисорой, но и успехов в боях с гигантами, такими как Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри или Деонтей Уайлдер. Нельзя сказать, что ждут побед над всеми тремя, но хотя бы должен попытаться. Он за этим и поднялся в супертяжи.

Поэтому поражение от Чисоры собьёт его с дистанции намного раньше времени, и второго шанса ему может никто не дать: «Ты со стариной Дереком-то не справился, куда тебе на Фьюри выходить», — скажет кто-нибудь вроде промоутера Эдди Хирна, и будет прав.

Для карьеры Усика бой с Чисорой крайне важен, он не имеет права здесь оступиться. Это не может не давить морально. Всё это делает Александра не таким уж очевидным фаворитом, как преподносят букмекеры. А они дают ему 85% шансов на победу. В реальности же это ближе к 50 на 50%.

Если вы любите бокс, то в субботу вечером вряд ли найдётся занятие интереснее, чем открыть трансляцию и провести время с ней.