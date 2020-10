Усик — пропуск к трудностям: украинца ждёт сложнейшее испытание

Этот бой получится интересным в любом случае, но есть два момента, от которых будет зависеть исход. Первый — ноги. Александр Усик — это боксёр, который добился гигантского успеха в первом тяжёлом весе за счёт ног. У него нет нокаутирующего удара, нет какой-то особенной техники в нанесении этих ударов (то есть, техника хорошая, но не уникальная), но есть невероятное движение. На ногах он быстрый и ловкий настолько, что его невозможно ударить. Он уворачивается и уходит от всего, что в него летит, Мурат Гассиев подтвердит.

Но одно дело — боксировать в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), а другое — супертяжи. За два года, прошедшие с последнего боя Усика в крузерах, Александр очень сильно изменился. Он основательно подошёл к переходу в максимальную весовую категорию и набрал гигантскую мышечную массу. Его ноги стали в полтора раза шире, та же ситуация с руками.

Усик реально добавил с десяток килограммов массы, а это делает его абсолютно другим боксёром. Когда ты при росте 190 сантиметров весишь под 110 килограммов, ты уже не сможешь так же прыгать и бегать на ринге 12 раундов, как ты мог это делать при 95-97 килограммах. Если раньше Усик брал уникальной скоростью передвижения по рингу, то теперь, вполне вероятно, придётся искать другие ключи к победе. Какие? Удар у Александра не сильнее, чем у Чисоры, про опыт в супертяжах и говорить нечего.

То есть, исход боя во многом будет зависеть от того, каким выйдет Усик с точки зрения физической готовности. Если с набором массы не ушла мобильность и выносливость (такое редко бывает), то всё должно быть хорошо, но в противном случае Чисора не упустит шанса ударить. А как он бьёт — недавно прочувствовал на себе поляк Артур Шпилька. Вряд ли он когда-нибудь вспомнит, что с ним случилось в ту секунду. Кстати, в своём единственном бою в супертяжах — год назад против неизвестного Чарльза Уизерспуна — Усик выглядел ужасной копией самого себя в крузерах.