После Усика как отрезало: куда пропал лучший тяжеловес России

Когда летом 2018 года Мурат Гассиев в статусе чемпиона мира по боксу по двум из четырёх основных версий выходил на бой с Александром Усиком в «Олимпийском», никто и подумать не мог, что не увидит его на ринге следующие 26 месяцев. На тот момент Мурат был на подъёме и подходил к поединку с украинцем в статусе фаворита. Изначально на его победу давали процентов 47-48, но к самому бою шансы не только уравнялись, но и качнулись в сторону осетина.

Вышел бы хоть сегодня, если бы мог

В итоге, как мы помним, Гассиев проиграл в одну калитку решением судей и упустил шанс стать абсолютным чемпионом мира. После того боя оба боксёра заявили о намерении перейти из первого тяжёлого в тяжёлый вес, но в отличие от Усика, Мурат так этого и не сделал. Почему? Вот что он сам заявил 3 сентября пресс-службе Федерации бокса России.

За последние полтора месяца произошли большие изменения. Я наконец начал тренироваться, активно набирать форму, скинул в весе. Сейчас жду информацию по сопернику и самому бою. Буду готов провести поединок. Пока тренируюсь дома во Владикавказе со своим тренером Виталием Константиновичем Слановым. Если придётся (если не найдём спарринг-партнеров здесь), то полетим в Америку, — сообщил боксёр.

По словам Гассиева, на данный момент он не проводит специальную работу, сейчас трудится над тем, чтобы привести всё тело в нормальное состояние — укрепить руки, ноги, плечи. Это делается для того, чтобы во время основной работы и спаррингов не получить травму.

Если бы я мог, то я бы, наверное, уже завтра вышел в ринг, но всё зависит от того, в какой форме я буду. Всё будет зависеть только от этого, — добавил он.

murat_gassiev/instagram.com

Это заявление звучало бы довольно оптимистично, если не знать всей ситуации. Но мы её знаем и сейчас расскажем, почему в возвращение Мурата, тем более в триумфальное, верится с большим трудом. Когда не везёт, то не везёт по-крупному.

Тотальное невезение

Сразу после боя с Усиком Гассиев сообщил, что ещё до поединка получил травму плеча, затем усугубил её и будет делать операцию. Она прошла успешно, и в начале 2019 года поступили хорошие новости: Гассиев подписал контракт с Matchroom Boxing — самой влиятельной промоутерской компанией мира во главе со всемогущим Эдди Хирном — тем самым, кто платит хорошие деньги Александру Поветкину, но не даёт ему возможности драться за чемпионский пояс.

Затем у Гассиева даже появился соперник и была определена дата боя. 27 июля 2019 года Мурат должен был вернуться на ринг в поединке с американцем Джоуи Давейко — средним боксёром тяжелого веса. Отличный вариант для возвращения и дебюта в тяжах, подумалось тогда. Но подумалось напрасно. Тотальное невезение только началось. За неделю до боя с Давейко Гассиев получил травму. Снова левое плечо — то самое, которое Мурат незадолго до этого оперировал. Возвращение на ринг пришлось отменить. Хорошо хотя бы то, что операция на этот раз не потребовалась.

Затем в сентябре 2019 года Мурат заявил, что его возвращение планируется на конец года. В соперниках по-прежнему оставался Давейко. Этого опять не случилось по неизвестным причинам, но обнадежил ESPN, сообщивший, что бой Гассиева поставлен на шоу в Калифорнии 29 февраля. Соперником должен был стать американец Джерри Форрест. Казалось, что на этот раз всё состоится, сколько можно откладывать, тем более поединок был официально подтверждён. Права на его показ даже купил Первый канал, но, к сожалению, опять случился конфуз.

Мурат Гассиев Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

За 10 дней до поединка стало известно, что он отменён. Официальная причина — разногласия внутри команды Гассиева. Сам он в различных интервью объяснял, что не смог нормально подготовиться к бою, так как его команда не смогла предоставить ему нормальных спарринг-партнёров. А тех, кого подвезла — подвезла слишком поздно, за две недели до боя. Мало того, что их уровень был никакой, так ещё времени на работу не было даже с ними. Поэтому Мурат решил, что лучше не выходить на бой вообще, чем выходить неготовым с риском проиграть второй поединок подряд.

Затем началась пандемия коронавируса. Из-за неё, как утверждает сам Гассиев, был отменён его бой в мае. Хотя по майскому поединку и так не было никакой ясности: ни соперника, ни точной даты. В итоге Мурат остаётся без боёв уже больше двух лет, а в последние карантинные месяцы был и без тренировок. Единственное, что он делал — бегал. Но хороший внешний вид вернуть ему это не помогло — боксёр выглядит заплывшим и полным.

В Гассиеве даже не сразу узнаешь того парня, который громил всех в 2013-2018 годах и заработал репутацию одного из самых страшных нокаутёров планеты. По титулам он превосходит всех российских тяжеловесов, когда-либо боксировавших: он владел двумя чемпионскими поясами и дрался за пояс абсолютного чемпиона мира. Этим может похвастаться из отечественных боксеров разве что Костя Цзю, но он легковес.

Что ждёт Гассиева в ближайшее время? Ничего хорошего. Matchroom сотрудничество с ним приостановил, так что больших боёв на горизонте не предвидится. Сейчас бы просто выйти на ринг и провести хоть какой-то поединок, но и с этим ясности нет. Мурата поддерживает Федерация бокса России, но её промоутерские возможности ограничены — за пределами России она турниров не будет устраивать. Сам Гассиев не унывает и каждый раз говорит, что хочет вернуться, но одного желания мало. Нужно, чтобы снова сошлись все звёзды, следует цепляться за любую возможность выйти на ринг.

Если бы Гассиеву было за 35, то вернуться у него шансов фактически не было бы, но ему всего 27, поэтому рано списывать боксёра со счетов. Главное, чтобы не подвело здоровье и тотальное невезение сменилось наконец удачей.