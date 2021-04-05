Ушла эпоха: Денис Лебедев отреагировал на смерть Гендлина

https://static.news.ru/photo/0b5edf40-9625-11eb-8644-96000091f725_660.jpg Денис Лебедев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боксёр, экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев отреагировал на новость о смерти известного комментатора бокса Владимира Гендлина.

С Гендлиным ушла целая эпоха, равных ему нет. Он всегда говорил всё по делу, мог сказать как есть, никому не прибавлял баллы и ни у кого не забирал. Был слегка суров и требователен в своих комментариях, — цитирует Лебедева ТАСС.

О смерти Гендлина в возрасте 84 лет стало известно в понедельник, 5 апреля. Сообщалось, что 9 марта он перенёс обширный инфаркт, в тот же день — две операции. Затем переболел коронавирусом, который дал осложнение в виде пневмонии.

3 марта умер спортивный комментатор Юрий Розанов, писал NEWS.ru.