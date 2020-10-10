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Единоборства

Уланбеков посвятил свою дебютную победу умершему отцу Нурмагомедова

11:52, 11 октября 2020
Тагир Уланбеков Тагир Уланбеков Фото: АГН Москва/Global Look Press

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Тагир Уланбеков выразил благодарность ушедшему из жизни Абдулманапу Нурмагомедову после дебютной победы в UFC.

Никогда не забывайте тех, кто был рядом с вами с самого начала вашего пути, и успех никогда не покинет вас! Спасибо за всё, тренер, — написал он на своей странице в Instagram.

Как писал NEWS.ru, россиянин победил на «Бойцовском острове» в ОАЭ единогласным решением судей бразильца Бруно Густаво да Силву, который до этого одержал одну победу и потерпел одно поражение.

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