Уланбеков посвятил свою дебютную победу умершему отцу Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Тагир Уланбеков выразил благодарность ушедшему из жизни Абдулманапу Нурмагомедову после дебютной победы в UFC.
Никогда не забывайте тех, кто был рядом с вами с самого начала вашего пути, и успех никогда не покинет вас! Спасибо за всё, тренер, — написал он на своей странице в Instagram.
Как писал NEWS.ru, россиянин победил на «Бойцовском острове» в ОАЭ единогласным решением судей бразильца Бруно Густаво да Силву, который до этого одержал одну победу и потерпел одно поражение.
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