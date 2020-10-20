UFC ждёт от боя Хабиб — Гейтжи рекордных продаж

https://static.news.ru/photo/444a19f6-135c-11eb-8dfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrius Petrucenia/wikipedia.org

Президент UFC Дэйна Уайт поделился своими ожиданиями от турнира UFC 254 в Абу-Даби, главным событием которого станет бой за титул чемпиона в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейтжи.

Все идёт к тому, что это будет самый большой бой по числу проданных PPV, который мы когда-либо имели, даже больше чем UFC 229 (турнир, на котором прошёл бой Нурмагомедова и Макгрегора. — NEWS.ru). Самый большой минус для нас — это то, что мы не в прайм-тайм. Сложно донести до людей, что эта штука начинается в полдень, — сказал Уайт в эфире TMZ Sports.

Также глава UFC отказался подробно говорить об организации поединка между Нурмагомедовым и Жоржем Сен-Пьером, так как, по его мнению, для этого должно сойтись слишком много факторов.

Как писал NEWS.ru, российский боец, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал соперника, с которым он хотел бы встретиться в октагоне после американца Джастина Гейтжи.