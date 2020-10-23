UFC назвал пять лучших бойцов из России

https://static.news.ru/photo/2526700c-15b3-11eb-9f47-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал рейтинг лучших российских бойцов. По мнению организации, лучшим в стране на данный момент является чемпион Ultimate Fighting Championship Хабиб Нурмагомедов.

Вторую строчку в рейтинге занял Александр Волков, а третью — обладатель титула в легчайшем весе Пётр Ян. В топ-5 также попали Забит Магомедшарипов и Ислам Махачев.

Два бойца из приведённого списка выйдут в октагон в субботу, 24 октября. На турнире UFC 254 в Абу-Даби Нурмагомедову предстоит биться с американцем Джастином Гейтжи. Волкова ждёт поединок с Уолтом Харрисом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Хабиб Нурмагомедов вписался в лимит лёгкой весовой категории на взвешивании перед боем с Джастином Гейтжи. Для того чтобы вписаться в лимит 70,3 кг, Нурмагомедову пришлось снять с себя всю одежду, включая нижнее бельё. Боец за последнюю неделю согнал почти 9 кг. Джастин Гейтжи также сделал вес.