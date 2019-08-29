https://static.news.ru/photo/c3c4b74c-ca7c-11e9-bf7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andy Rowland, imago-images.de/Global Look Press

Накануне чемпионского боя в Абу-Даби между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье произошёл казус с журналистами, желавшими взять интервью у американца.

Вместо Порье они дозвонились в агентство по оказанию сексуальных услуг. Позже номер был скорректирован, но об этом один из журналистов успел сообщить в Twitter.

So, in attempting to get on the Khabib/Poirier call, the number UFC sent out was...... a phone sex line. They've since corrected it — Sean Ross Sapp Of Fightful.com And The Twltter (@SeanRossSapp) August 27, 2019

Нурмагомедов и Порье сойдутся лицом к лицу в октагоне 7 сентября на турнире UFC 242. На кону будет стоять титул чемпиона организации в лёгком весе.

Как сообщал News.ru, отец Хабиба Нурмагомедова ответил на высказывание Олега Тактарова и призвал болельщиков не оскорблять его.