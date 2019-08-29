Накануне чемпионского боя в Абу-Даби между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье произошёл казус с журналистами, желавшими взять интервью у американца.
Вместо Порье они дозвонились в агентство по оказанию сексуальных услуг. Позже номер был скорректирован, но об этом один из журналистов успел сообщить в Twitter.
So, in attempting to get on the Khabib/Poirier call, the number UFC sent out was...... a phone sex line. They've since corrected it— Sean Ross Sapp Of Fightful.com And The Twltter (@SeanRossSapp)
August 27, 2019
Нурмагомедов и Порье сойдутся лицом к лицу в октагоне 7 сентября на турнире UFC 242. На кону будет стоять титул чемпиона организации в лёгком весе.
Как сообщал News.ru, отец Хабиба Нурмагомедова ответил на высказывание Олега Тактарова и призвал болельщиков не оскорблять его.