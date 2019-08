Вместо Порье они дозвонились в агентство по оказанию сексуальных услуг. Позже номер был скорректирован, но об этом один из журналистов успел сообщить в Twitter.

So, in attempting to get on the Khabib/Poirier call, the number UFC sent out was...... a phone sex line. They've since corrected it