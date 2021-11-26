«Убери моё имя из грязного рта»: Махачев и Дос Аньос поругались в соцсетях

Российский боец лёгкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев и экс-чемпион промоушена в данной категории Рафаэль Дос Аньос устроили перепалку в социальной сети Twitter. Одноклубник Хабиба Нурмагомедова обвинил бразильца в том, что тот снимался с поединков с ним. Оппонент, в свою очередь, призвал россиянина не упоминать его имя.

Всё началось с того, что Махачев посмеялся над желанием Дос Аньоса подраться с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Бразилец предложил ирландцу «встретиться без охраны» и провести бой в 2022 году. В ответ россиянин опубликовал видео конфликта Конора и Рафаэля с подписью: «Вокруг тебя не было охраны, мужик».

Со сколькими чемпионами ты сражался? Сколько раз бился в главных боях? Ты получаешь шумиху только из-за своего брата. Убери моё имя из своего грязного рта, — написал Дос Аньос.

В ответ Махачев сказал , что не дрался с чемпионами лишь потому, что сам Дос Аньос несколько раз снимался с боя с ним. Спортсмены могли встретиться как в 2020-м, так и в 2021 году, но поединки несколько раз отменялись.

Ранее менеджер Али Абдель-Азиз заявил, что соперником Махачева будет Бенеил Дариуш. Другой клиент Абдель-Азиза — Джастин Гейтжи — станет следующим претендентом на титул в лёгком весе.