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Туйваса нокаутировал Харди в первом раунде на UFC 264

06:22, 11 июля 2021
Фото: bambamtuivasa / instagram
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Австралийский тяжеловес Тай Туйваса (13-3) нокаутировал в первом раунде американца Грега Харди (7-3) на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.

После непродолжительного обмена ударами в начале боя Харди сумел потрясти соперника боковым ударом в висок, после чего опрометчиво бросился на добивание. Туйваса встретил американца ещё более жёстким ударом с левой, а затем добил ударами в партере. До остановки боя соперники провели в октагоне чуть более двух минут.

После боя Туйваса пожелал встретиться в следующем поединке с соперником из топ-10 или топ-15 и, пройдясь по залу, выпил из своего ботинка все напитки, которые предлагали зрители. После серии из трёх поражений австралиец одержал три победы подряд.

Как сообщалось ранее, россиянка Яна Куницкая потерпела поражение техническим нокаутом в первом раунде от мексиканки Ирены Алданы на турнире UFC в Лас-Вегасе.

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