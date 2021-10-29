Трое полицейских получили сроки за причинение смерти отцу бойца ММА

Трое бывших полицейских приговорены к тюремным срокам от 7 до 9 лет колонии строгого режима по делу об избиении до смерти Сулли Юнусилау, отца двукратного чемпиона России по ММА Магомеда Юнусилау. Об этом сообщается на странице прокуратуры Москвоской области Twitter.

Орехово-Зуевский городской суд приговорил обвиняемого Дмитрия Блинова к девяти годам лишения свободы, Олега Шишканова – к семи годам лишения свободы, Павла Попова – к восьми годам лишения свободы. Также с них взыскали компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей.

В апреле 2019 года полицейские избили Сулли Юнусилау, уроженца Дагестана, на улице Гагарина в подмосковном Орехово-Зуеве. Потерпевший умер от полученных телесных повреждений в больнице.

Сообщалось, что стражи правопорядка издевались над внешностью 46-летнего мужчины. Он пытался скрыться от них в ближайшей аптеке, однако они догнали его и жестоко избили.