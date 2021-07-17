Тренерский дебют Хабиба: Махачев «задушил» обладателя чёрного пояса

Топовый российский легковес Ислам Махачев впервые выступил в главном бою турнира UFC, «задушив» в четвёртом раунде бразильца Тьягу Мойзеса. Теперь его победная серия достигла пяти боёв, а сам Ислам хочет в следующем поединке ворваться в топ-5, а затем уже драться за титул. Всё время до боя и по ходу поединка ему оказывал поддержку экс-чемпион Хабиб Нурмагомедов.

Как во время спарринга

Разница в классе между двумя бойцами была столь заметна, что главным вопросом было, не кто выиграет, а как и когда это произойдёт. У Махачева было в запасе целых пять раундов и огромный простор для экспериментов. Было видно, что боец готов проверить себя в стойке и не проигрывает в размене ударами Мойзесу, но угловые Нурмагомедов и Хавьер Мендес помнили о единственном поражении Ислама от бразильца Адриано Мартинса нокаутом и призывали его делать то, что он умеет лучше всего, а именно — бороться и бросать оппонента.

Примечательно, что превосходство Махачева было не только в бросках и переводах в партер, но и в борьбе на земле, где ему противостоял обладатель чёрного пояса по джиу-джитсу. Россиянин легко выигрывал позицию и проходил за спину сопернику, но грамотная оборона до поры до времени спасала Мойзеса от неприятностей. Но стоило ему на мгновение потерять концентрацию в четвёртом раунде, как Махачев просунул руку под шею и завершил удушающий приём.

Истинный уровень Ислама мы увидим только в бою с сильнейшими

Сейчас идёт много разговоров о том, насколько хорош Махачев на основе его статистики тейкдаунов, количества пропущенных ударов в минуту и других показателей, по которым он лидирует в дивизионе. Но при этом все эти успехи достигнуты в боях с соперниками намного ниже классом и показывают не столько мощь Ислама, сколько то, что он уже засиделся в проспектах. В следующем бою он сам и Хабиб видят соперником звёздных ветеранов Рафаэла дос Анжоса или Тони Фергюсона. Оба возрастные, 37-летние бойцы, прошедшие свой пик, но всё ещё достаточно крепкие, чтобы на их громком имени запрыгнуть в топ-5, а там и получить право на претендентский бой.

Экс-чемпионка вернулась в бои спустя пять лет

Миша Тейт, некогда владевшая титулом чемпионки UFC в легчайшем весе, в 2016 году в 30 лет объявила о завершении карьеры после двух поражений подряд. После этого она родила двоих детей и полностью посвятила себя семье, но при этом не теряла физической формы. Почти пять лет спустя Миша решила вернуться в UFC. Для проверки на ржавчину она выбрала достаточно подходящую соперницу — 44-летнюю Мэрион Рено, которая перед этим проиграла четыре боя подряд и объявила, что этот поединок станет точно последним в её карьере.

С таким уровнем соперницы сложно оценить реальную подготовку Тейт, но стилистически она осталась верной себе и делала ставку на борьбу. Лишь первую половину первого раунда Рено смотрелась лучше соперницы. Затем Миша стала переводить бой в партер и на земле не только переигрывала, но и выматывала свою визави. В третьем раунде Тейт сумела получить контроль над Рено со спины и добила жёсткими ударами. После этой победы она установила рекорд по длительности отсутствия в октагоне для бойцов, которые победили досрочно и заявила, что вернулась не просто так, а за чемпионским поясом.

Морозов реабилитировался за поражение

Экс-чемпион M-1 Challenge в легчайшем весе казахстанец Сергей Морозов после поражения от Умара Нурмагомедова должен был побеждать, так как UFC сейчас выбрала политику сокращения ростера и после двух поражений кряду под раздачу может попасть каждый. В такой же ситуации оказался и его соперник Халид Таха. Морозов переиграл соперника практически во всех компонентах боя. В первых двух раундах он переводил его в партер, где постоянно тревожил жёсткими ударами, а в третьей пятиминутке отлично смотрелся и на ногах, спокойно действуя на контратаках и встречая выпады соперника.

Нокаут за 35 секунд

Одной из претенденток в первом наилегчайшем весе в ближайшее время может стать бразильянка Аманда Лемос, которая после неудачного дебюта в UFC одержала уже четыре победы подряд. Для того чтобы справиться с мексиканкой Монсеррат Руис, ей хватило 35 секунд. Завершение боя получилось очень эффектным. Руси рванула вперёд на высокую соперницу, а та поймала её двойкой на встречном движении и отправила в нокдаун. Мексиканка почти сразу вскочила на ноги, но рефери за мгновение до этого успел оттащить соперницу и спасти её от добивания. Достаточно спорная остановка, но при прочих равных сейчас на первое место ставится забота о здоровье бойца.