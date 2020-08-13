Тренер Волкова прокомментировал задержание белорусского бойца Кудина

Тренер российского бойца UFC Александра Волкова Тарас Кияшко выступил в поддержку задержанного милицией белорусского бойца Алексея Кудина в ходе акций протеста в Белоруссии.
За что задержали Алексея, пока непонятно. Сегодня в обед к нему должен попасть адвокат. До сих пор достоверно никто ничего не знает, но уже идёт много наговоров. Мы надеемся, что ничего страшного не произошло. Я уверен, что сам он ни на кого бы не бросился. Главное, чтобы это не было какой-то целенаправленной провокацией, — рассказал Кияшко NEWS.ru.
Как сообщал NEWS.ru, 12 августа в ходе акции протеста был задержан известный белорусский боец, заслуженный мастер спорта Алексей Кудин в его родном городе Молодечно. Он находится в СИЗО и ждёт адвоката.
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