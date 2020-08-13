Тренер Волкова прокомментировал задержание белорусского бойца Кудина

За что задержали Алексея, пока непонятно. Сегодня в обед к нему должен попасть адвокат. До сих пор достоверно никто ничего не знает, но уже идёт много наговоров. Мы надеемся, что ничего страшного не произошло. Я уверен, что сам он ни на кого бы не бросился. Главное, чтобы это не было какой-то целенаправленной провокацией, — рассказал Кияшко NEWS.ru.