Тренер российской сборной по боксу заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0b08ae4c-74dc-11ea-b0bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: antonkadushin /instagram.com

Медики диагностировали коронавирус у тренера сборной РФ по боксу Антона Кадушина. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлёв.

Контролируем ситуацию. У него лёгкая форма заболевания. Но он находится на домашней самоизоляции с первого дня после возвращения из Лондона. Каждый день приезжают врачи, — рассказал ТАСС Кремлёв.

Ранее несколько членов сборной России по боксу опубликовали фото и видео, которые показывают пренебрежение правилами самоизоляции, принятыми против распространения коронавируса. После возвращения с прерванного 16 марта олимпийского квалификационного турнира в Лондоне два турецких боксёра и один тренер сдали положительные тесты на коронавирус. Все россияне, вернувшиеся из-за границы, должны были пройти двухнедельную самоизоляцию, писал NEWS.ru.

По данным на 2 апреля, в мире более 937 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 194 тысяч выписаны из больниц, более 47 тысяч скончались.

В России — 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходит лечение дома, 30 умерли. Из них на Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.