https://static.news.ru/photo/b4c6f30a-cd5a-11e9-87c4-fa163e074e61_660.jpg Фил Дару (слева) Фото: Phil Daru./Facebook

Тренер соперника Хабиба Нурмагомедова в бою за титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Дастина Порье Фил Дару заявил, что его подопечный способен выиграть у россиянина досрочно.

Боксёрская техника Дастина - одни из лучших в ММА. Главное правильно распланировать бой и быть готовым физически, потому что будет много борьбы. Думаю, Порье закончит бой в четвёртом раунде. Мы хотим измотать Нурмагомедова, затем подняться в стойку и завершить бой ударами, - рассказал Фару Bloodyelbow.com.

Бой Нурмагомедова и Порье станет главным событием турнира UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября.

Как сообщал News.ru, российские дзюдоисты стали обладателями бронзовых наград командного турнира на чемпионате мира в Японии.