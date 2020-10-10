Тренер Нурмагомедова показал его на тренировке перед боем с Гейтжи

https://static.news.ru/photo/a6ee9290-0c30-11eb-a360-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наставник действующего обладателя чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес показал, как идёт подготовка к бою против Джастина Гейтжи.

Он разместил в Instagram снимок с тренировки россиянина.

Отличная работа была проведена вчера. Осталось 13 дней, — подписал его Мендес.

Поединок между Нурмагомедовым и американцем Гейтжи, владеющим временным поясом, состоится 24 октября на турнире UFC 253 в Абу-Даби.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Гейтжи поделился своим мнением о предстоящем поединке с Нурмагомедовым. По его словам, он постарается заставить россиянина сдаться. Хочет, чтобы тот знал, что он превосходит россиянина как спортсмен. Также боец отметил, что «уснуть» в ходе боя может любой соперник и Хабиб не исключение.