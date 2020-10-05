Гейтжи: хочу заставить Нурмагомедова сдаться

https://static.news.ru/photo/2b07e342-06f0-11eb-9f40-fa163e074e61_660.jpg Джастин Гейтжи Фото: Scott Taetsch/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Временный чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе американец Джастин Гейтжи поделился своим мнением о предстоящем 24 октября поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 253 в Абу-Даби.

Я должен не стоять у сетки и не давать Хабибу перевести меня вниз, но если он затащит меня в борьбу, я заставлю работать так, словно от этого зависит его жизнь. Я постараюсь заставить его сдаться. Хочу, чтобы он знал, что я превосхожу его как спортсмен, — приводит слова Гейтжи MMAFighting.com.

Также боец отметил, что «уснуть» в ходе боя может любой соперник и Хабиб не исключение.

Как писал NEWS.ru, пятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе 37-летний американский боец Стивен Томпсон заявил, что не собирается драться со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, так как тот не имеет рейтинга.