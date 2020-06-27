Тренер Макгрегора сравнил бойцов с рыдающими детьми, играющими в монополию

https://static.news.ru/photo/bb4c7a1e-b9dc-11ea-8a1a-fa163e074e61_660.jpg Джон Кавана Фото: john.kavanagh/facebook.com

Тренер экс-чемпиона Ulimate Fighting Championship Конора Макгрегора, рассказал насколько тяжело бойцы переносят тот факт, что значимую часть их гонорара составляют налоги.

Всегда очень болезненным становится первый разговор с бойцом после первого существенного гонорара. Так они впервые понимают сущность налогов и выглядят как рыдающие дети, которые играют в монополию, — написал Кавана в Twiter.

Этот комментарий он написал в ответ замечанию бойца Бена Аскрена, который обратил внимание, что на налоги уходит от 30 до 50 процентов в зависимости от Штата.

Как писал NEWS.ru, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил своего бывшего противника американца Дастина Порье с победой над новозеландцем Дэном Хукером.