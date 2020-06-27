Тренер Макгрегора сравнил бойцов с рыдающими детьми, играющими в монополию

Тренер экс-чемпиона Ulimate Fighting Championship Конора Макгрегора, рассказал насколько тяжело бойцы переносят тот факт, что значимую часть их гонорара составляют налоги.
Всегда очень болезненным становится первый разговор с бойцом после первого существенного гонорара. Так они впервые понимают сущность налогов и выглядят как рыдающие дети, которые играют в монополию, — написал Кавана в Twiter.
Этот комментарий он написал в ответ замечанию бойца Бена Аскрена, который обратил внимание, что на налоги уходит от 30 до 50 процентов в зависимости от Штата.
Как писал NEWS.ru, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил своего бывшего противника американца Дастина Порье с победой над новозеландцем Дэном Хукером.
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