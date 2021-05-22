Тэйлор победил Рамиреса и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

https://static.news.ru/photo/0ab16012-bb74-11eb-810c-96000091f725_660.jpg Джош Тейлор Фото: Martyn Haworth/imago-images.de/Global Look Press

Непобеждённый шотландский боксёр Джош Тейлор (18-0, 13 КО) победил единогласным решением судей американца Хосе Карлоса Рамиреса (26-1, 17 КО) на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и стал чемпионом мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO в первом полусреднем весе.

Тейлор построил очень грамотную тактику на бой, постепенно наращивая темп и демонстрируя разнообразный атакующий арсенал. Преимущество шотландца стало более заметным к середине поединка, когда он задал Рамиресу хорошую трёпку и дважды отправил в нокдаун. Американец начал уставать и всё больше рассчитывал исключительно на свою ударную мощь, проигрывая в большинстве разменов.

Перед чемпионскими раундами Тейлор взял паузу, позволив сопернику снова выровнять бой и даже потрясти его жёсткой двойкой. В концовке Рамирес постоянно шёл вперёд, а шотландец старался сдерживать его в клинче. По итогам 12-ти раундов все трое судей отдали победу Тейлору со счётом 114:112, который объединил в своих руках все чемпионские титулы по четырём основным версиям.

Как сообщалось ранее, филиппинский боксёр, экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо проведёт бой с американцем Эрролом Спенсом, ныне владеющим двумя чемпионскими поясами в полусреднем весе (до 66,7 кг).