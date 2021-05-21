42-летний Пакьяо согласился на бой чемпионом мира Спенсом

Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Химках завершилось боксёрское шоу, организованное промоутерской компанией рэпера Басты Gazfight. В главном событии вечера непобеждённый российский тяжеловес Евгений Романов победил по очкам соотечественника Дмитрия Кудряшова и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в новой весовой категории до 101 кг.

Кудряшов с первых минут отдал инициативу Романову, который постоянно шёл вперёд и активно работал сериями, держа в напряжении соперника. Дмитрий пытался встречать соперника, но его встречным ударам не хватало скорости....