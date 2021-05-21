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42-летний Пакьяо согласился на бой чемпионом мира Спенсом

01:29, 22 мая 2021
Мэнни Пакьяо Мэнни Пакьяо Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Филлипинский боксёр, экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо проведёт бой с американцем Эрролом Спенсом, ныне владеющим двумя чемпионскими поясами в полусреднем весе (до 66,7 кг). Об этом оба боксёра сообщили на своих страницах в Instagram.

Бой пройдёт 21 августа в Лас-Вегасе. На кону будут мировые титулы WBC и IBF, которыми владеет Спенс.

42-летний Пакьяо не выступал с июля 2019 года, когда он раздельным решением судей победил Кита Турмана. В активе филиппинца 62 победы (39 нокаутом), 7 поражений и две ничьи.

31-летний Спенс в 27 боях одержал 27 побед (21 — нокаутом).

14 декабря 2020 года сообщалось, что Пакьяо собрался баллотироваться в президенты Филиппин.

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