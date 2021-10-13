Тактаров нецензурно послал Нурмагомедова после шутки об избиении в метро
Михаил Потапов
Михаил Потапов
12:09, 13 октября 2021
Олег ТактаровФото: olegtaktarov_official/instagram.com
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Экс-боец смешанного стиля, первый обладатель пояса UFC в истории России Олег Тактаров прокомментировал шутку Хабиба Нурмагодмедова про «медаль от Бастрыкина за избиение дагестанцами Конора Макгрегора». Слова спортсмена приводит Sports.ru со ссылкой на Metaratings.
Хабиб идёт **** [к чёрту]! Просто идёт **** [к чёрту]. Что касается его, не звоните мне больше, пожалуйста, — сказал Тактаров.
Ранее в среду Нурмагомедов посмеялся над вручением медали за избиение дагестанцами.
Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы? — написал Хабиб на фото с изображением Макгрегора, намекая на массовую драку в октагоне после их боя в Лас-Вегасе.
Тогда на Макгрегора со спины напал родственник Хабиба Абубакар Нурмагомедов.
Поводом для шутки стала история с 25-летним Романом Ковалёвым, который, заступившись за девушку в метро, был жестоко избит тремя дагестанцами и попал в реанимацию в тяжёлом состоянии. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично вручил пострадавшему ведомственную медаль «Доблесть и отвага».