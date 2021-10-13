Тактаров нецензурно послал Нурмагомедова после шутки об избиении в метро

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В бойцовской ассоциации смешанных единоборств ММА под эгидой GAMMA резко отреагировали на отказ украинской стороны принимать российских бойцов на чемпионате Европы в Киеве. ЧЕ может быть перенесён. Об этом сообщает ТАСС.

GAMMA заявила, что выступает против дискриминации. В заявлении организации подчёркивается, что турнир может быть перенесён, если принимающая сторона не позволит выступать атлетам по политическим причинам. Глобальная ассоциация смешанных боевых единоборств...