Тактаров назвал негативный момент в победе Емельяненко над Джонсоном

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал победу российского тяжеловеса Фёдора Емельяненко над Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269. Он считает, что эта победа, кроме прочего, несёт негативные последствия. Своими мыслями Такткров поделился на странице в Instagram.

Тактаров удивился тому, насколько быстро Фёдор Емельяненко расправился со своим соперником грозным соперником. Однако в то же время он отметил, что у этой победы есть негативный момент.

Одно расстраивает — теперь его вытянут ещё на три боя минимум с условиями от которых будет трудно отказаться. Всё это очень опасно, — написал Тактаров

Бой завершился в первом раунде после комбинации Емельяненко из двух ударов в голову.

Для 45-летнего россиянина эта победа стала 40-й в 47 боях. Ещё шесть поединков он проиграл, один бой был признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко прокомментировал собственную победу над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве.