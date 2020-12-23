Ставший «народным» спортсменом года Хабиб Нурмагомедов поблагодарил россиян

https://static.news.ru/photo/63f6f4f8-44e5-11eb-9aa3-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Российский боец смешанных единоборств (MMA), которого ранее признали самым популярным спортсменом России по версии Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), обратился к поклонникам со словами благодарности.

Стоит отметить, что именно Нурмагомедова спортсменом года назвали 10% участников опроса. Боец поблагодарил их на своей странице в Instagram.

Одно дело, когда вас признают эксперты, тренера, бойцы и специалисты, а другое дело — признание народа. Спасибо вам, что вы есть. Без вас это было бы практически невозможным, — написал спортсмен.

Как писал NEWS.ru, американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Кормье выразил сомнение в том, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вернётся в октагон из-за денег. По его словам, у дагестанского бойца есть всё, чтобы прожить беззаботно до конца жизни. Кормье рассказал о беседе, в которой Нурмагомедов поделился с ним, что для того чтобы быть богатым до конца жизни в Дагестане, достаточно $5 млн (порядка 380 млн рублей).