Хабиб назвал сумму, достаточную для богатой жизни в Дагестане

https://static.news.ru/photo/de3f1730-4491-11eb-99ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: khabib_nurmagomedov/instagram.com

Американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Кормье выразил сомнение в том, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вернётся в октагон из-за денег. По его словам, у дагестанского бойца есть всё, чтобы прожить беззаботно до конца жизни.

Кормье рассказал о беседе, в которой Нурмагомедов поделился с ним, что для того чтобы быть богатым до конца жизни в Дагестане, достаточно $5 млн (порядка 380 млн рублей).

У Хабиба намного больше пяти миллионов долларов. Так что я не знаю, какие деньги могут вернуть его в октагон, — цитирует CurrentMMA.com.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что попробует вернуть в MMA российского бойца Хабиба Нурмагомедова. По его словам, он планирует провести встречу с бойцом в январе.

Как сообщал NEWS.ru, боец смешанного стиля, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным среди россиян спортсменом уходящего года. Также он был признан спортивной звездой года по версии британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си.